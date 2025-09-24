Sotto l'alibi della Palestina un movimento violento contro il governo | cosa dice il dossier riservato di Fratelli d'Italia

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento interno di Fratelli d'Italia accusa "maranza, anarchici e antagonisti" di aver orchestrato lo sciopero generale del 22 settembre come copertura di un disegno eversivo. L'opposizione parla di criminalizzazione del dissenso, mentre nel centrodestra spunta l'idea di una cauzione per chi manifesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sotto - alibi

Sotto l'alibi della Palestina un movimento violento contro il governo: cosa dice il dossier riservato di Fratelli d'Italia; Dossier riservato di FdI: “In tv accomunate maranza e anarchici”.

sotto alibi palestina movimento“Sotto l’alibi della Palestina un movimento violento contro il governo”: cosa dice il dossier riservato di Fratelli d’Italia - Un documento interno di Fratelli d'Italia accusa "maranza, anarchici e antagonisti" di aver orchestrato lo sciopero generale del 22 settembre ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sotto Alibi Palestina Movimento