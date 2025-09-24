Sostenibilità Cartiere Carrara | nel 2024 piantumati 15.000 alberi
Roma, 24 set. (askanews) - "Nel 2024 abbiamo chiuso il bilancio del gruppo con quasi 500 milioni di fatturato, con una crescita importante in termini di volumi di circa il 7% rispetto all'anno precedente e un valore della produzione intorno ai 465 milioni di euro. Da un punto di vista ambientale, abbiamo ottenuto significativi risparmi in termini di consumo di acqua. Rispetto al 2022 abbiamo ridotto i consumi circa dell'11%". Lo ha detto Gaetano Ievolella, amministratore delegato di Cartiere Carrara, a margine della presentazione del Bilancio di Sostenibilità per l'esercizio 2024. "Abbiamo investimenti importanti in fotovoltaico e cogenerazione in corso, che ci hanno consentito di ridurre in maniera significativa anche i consumi energetici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
