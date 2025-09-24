Sostenibilità Assolegno promuove il legno per costruire il futuro
(Adnkronos) – In un contesto europeo che accelera verso la decarbonizzazione del settore edilizio, Assolegno di FederlegnoArredo rafforza il proprio ruolo di promotore di una filiera costruttiva sostenibile, fondata su materiali naturali, efficienza e innovazione. Due importanti iniziative, in programma nei prossimi giorni, testimoniano concretamente questo impegno: un evento a Vicenza, dedicato al legno come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sostenibilit - assolegno
Dal 29 settembre al 1 ottobre appuntamento in via Toscana 10 a Roma per parlare di #sostenibilità, innovazione e nuove direttive europee. Questi i temi al centro del progetto "Tre Tavoli di Legno" promosso da #Assolegno di #FederlegnoArredo. Info assole - X Vai su X
Sostenibilità, Assolegno promuove il legno per costruire il futuro - In un contesto europeo che accelera verso la decarbonizzazione del settore edilizio, Assolegno di FederlegnoArredo rafforza il proprio ruolo di promotore di una filiera costruttiva sostenibile, fondat ... Come scrive adnkronos.com