Sostanze stupefacenti nascoste nell’antibagno | arrestata una coppia a Gallipoli

Lecceprima.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - Una “soffiata” ha portato gli agenti del commissariato di Gallipoli ad arrestare una coppia del posto per detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di Cosimo Della Ducata, di 52 anni, e della convivente Pamela Casalino, di 43.Ieri mattina, durante la perquisizione svolta dai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sostanze - stupefacenti

Mirabella Eclano (AV) – I Carabinieri presidiano il territorio – denunce, segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti e Fogli di via

Ferentino. 31enne del posto arrestata dai Carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio di droga

Arrestate 14 persone in 3 regioni (Abruzzo compreso) per traffico di sostanze stupefacenti, in azione anche la questura di Pescara

Traffico di droga per posta: sequestrati 55 chili di sostanze stupefacenti, 5mila euro in contati e arrestato un uomo VIDEO - I finanzieri della Compagnia di Molinella di Bologna e del Nucleo Polizia Economico Finanziaria - Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sostanze Stupefacenti Nascoste Nell8217antibagno