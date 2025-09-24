Sos violenza venerdì all’ospedale Sant’Andrea di Roma il convegno L’amore non fa così dare voce al silenzio
Sos Violenza. Formare il personale che soccorre le persone vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale nell’ambito del “Percorso per vittime di abusi e violenze senza differenza di genere e di sesso”, che dal 2018 opera all’interno dell’Azienda ospedaliera e universitaria Sant’Andrea di Roma. È questo l’obiettivo dell’evento – “L’Amore non fa così, dare voce al silenzio” – che si svolgerà venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 11 e per l’intera giornata, nella sede della Facoltà di Medicina (adiacente l’Ospedale Sant’Andrea). L’iniziativa è organizzata e promossa Marzietta Montesano, referente del percorso, e dalla squadra multidisciplinare che garantisce il servizio quotidiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: violenza - venerd
Nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 settembre la nostra psicologa e operatrice referente per progetto di prevenzione nelle scuole è stata impegnata nella formazione organizzata da @direcontrolaviolenza nell’ambito del progetto VOICES, sul tema della p - facebook.com Vai su Facebook
Sos violenza in corsia. Aggressioni in crescita al personale sanitario. I dati sono allarmanti - Nel 2024 in regione gli episodi i agli operatori della salute sono state 2436. Riporta lanazione.it