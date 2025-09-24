Sos violenza venerdì all’ospedale Sant’Andrea di Roma il convegno L’amore non fa così dare voce al silenzio

Sos Violenza. Formare il personale che soccorre le persone vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale nell’ambito del “Percorso per vittime di abusi e violenze senza differenza di genere e di sesso”, che dal 2018 opera all’interno dell’Azienda ospedaliera e universitaria Sant’Andrea di Roma. È questo l’obiettivo dell’evento – “L’Amore non fa così, dare voce al silenzio” – che si svolgerà venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 11 e per l’intera giornata, nella sede della Facoltà di Medicina (adiacente l’Ospedale Sant’Andrea). L’iniziativa è organizzata e promossa Marzietta Montesano, referente del percorso, e dalla squadra multidisciplinare che garantisce il servizio quotidiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

