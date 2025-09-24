Sos Made in Italy | è sotto attacco | Rimettere al centro la manifattura
Riportare la manifattura, in particolare quella artigiana, al centro dei valori che da sempre fanno del Made in Italy un sinonimo di stile, cultura bellezza e qualità. Un’azione che, per Moreno Vignolini, presidente nazionale della Federazione Moda di Confartigianato, appare prioritaria davanti a una situazione che vede il settore in quella che lui stesso definisce "tempesta perfetta". Quali sono le componenti di questa tempesta perfetta? "Il settore moda attraversa ormai da tempo una situazione molto difficile i cui segnali di uscita purtroppo sono ancora molto deboli. Le cause principali sono tre: in primis i dazi internazionali che condizionano gli scambi; la crisi dei consumi che colpisce in particolare beni non indispensabili come quelli della moda; e infine un crescente screditamento del marchio Made in Italy a livello internazionale come marchio di eccellenza sinonimo del bello e del ben fatto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
