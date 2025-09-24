Sorvegliato speciale trovato con 46 dosi di cocaina ad Adrano così lo hanno sorpreso gli agenti
Adrano, arrestato un 44enne sorvegliato speciale: trovato con 46 dosi di cocaina pronte per lo spaccio durante un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: sorvegliato - speciale
Rassemblement sorvegliato speciale: la destra si normalizza (ma viene comunque colpita)
Chirurgico e determinante, sarà sorvegliato speciale delle difese avversarie: Pietro Aradori è della Pieffe 2.015
Torna l’emergenza caldo. Lavoro sorvegliato speciale. Rafforzate le misure
Sorvegliato speciale spacciava cocaina a casa, arrestato dalla polizia https://ift.tt/l2rVpPF https://ift.tt/ByjitgW - X Vai su X
Sorvegliato speciale trovato in casa con la cocaina, arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Adrano, sorvegliato speciale arrestato con 46 dosi di cocaina; Paternò, denunciato per spaccio un 20enne; Ramacca, nuove telecamere di video sorveglianza sul territorio comunale.
Sorvegliato speciale trovato con 46 dosi di cocaina ad Adrano, così lo hanno sorpreso gli agenti - Adrano, arrestato un 44enne sorvegliato speciale: trovato con 46 dosi di cocaina pronte per lo spaccio durante un controllo della Polizia. Secondo virgilio.it
Droga, sorvegliato speciale trovato con 46 dosi in casa: arrestato un pluripregiudicato adranita - I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno maturato il sospetto che il 44enne potesse trovarsi in possesso di droga ... Segnala ilsicilia.it