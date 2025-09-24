Sorvegliato speciale trovato con 46 dosi di cocaina ad Adrano così lo hanno sorpreso gli agenti

Adrano, arrestato un 44enne sorvegliato speciale: trovato con 46 dosi di cocaina pronte per lo spaccio durante un controllo della Polizia.

sorvegliato speciale trovato con 46 dosi di cocaina ad adrano cos236 lo hanno sorpreso gli agenti

Adrano, sorvegliato speciale arrestato con 46 dosi di cocaina; Paternò, denunciato per spaccio un 20enne; Ramacca, nuove telecamere di video sorveglianza sul territorio comunale.

