Sorpreso più volte a guidare lo scooter senza avere mai preso la patente | condannato

Agrigentonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpreso alla guida di un ciclomotore senza avere mai conseguito la patente: un 46enne di Palma di Montechiaro rimedia una nuova condanna.Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso nei suoi confronti un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

