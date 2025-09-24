Sorpreso in auto con la cocaina | a casa anche ecstasy e marijuana

La piaga della droga nella bassa padovana non accenna a rallentare, ma i carabinieri della Compagnia di Este sono più che mai concentrati a stroncare ogni situazione di illegalità e degrado. Nei giorni scorsi ad Este i militari della locale stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - auto

Evade dai domiciliari e viene sorpreso su un’auto rubata: 43enne finisce in carcere

Colleferro | Valmontone. Sorpreso a bordo di un’auto sospetta: targa e telaio discordanti. Italo-brasiliano indagato dalla Polizia di Stato per ricettazione

Sorpreso ad armeggiare attorno ad un'auto, la lite in strada degenera: c'è un ferito

L'uomo è stato sorpreso da una pattuglia della polizia provinciale. Una delle due auto è risultata priva del numero di telaio, dipinta e targata come l'altra - facebook.com Vai su Facebook

Sorpreso due volte in auto senza patente: arrestato https://ift.tt/eW9UHBa https://ift.tt/xV9hoJ4 - X Vai su X

Sorpreso in auto con la cocaina: a casa anche ecstasy e marijuana; Cocaina in auto e in casa, scoperta una centrale dello spaccio: arrestato un 24enne e denunciati due 'galoppini'; Sorpreso in auto a Faenza con dosi di cocaina. E in casa gli trovano altra droga: arrestato dai Carabinieri.

Sorpreso in auto con la cocaina: a casa anche ecstasy e marijuana - Nei giorni scorsi a Este i carabinieri della locale stazione hanno fermato un'auto condotta da un 32enne. Si legge su padovaoggi.it

Sorpreso al casello autostradale con cocaina per 100mila euro: arrestato 30enne residente nel Forlivese - La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato uno straniero di 30 anni, residente nella provincia di Forlì, perché trovato in possesso di un panetto ... Lo riporta corriereromagna.it