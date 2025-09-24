Sorpreso dai carabinieri con tutto il necessario per fare un colpo
Si è concluso con una denuncia e il sequestro di alcuni attrezzi da scasso l’intervento notturno eseguito nei giorni scorsi ad Ala dai carabinieri del posto.La vicendaI fatti risalgono a qualche sera fa, quando i militari, durante una normale attività di perlustrazione del territorio, hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: sorpreso - carabinieri
Sorpreso a bruciare rifiuti sulla spiaggia di Gioia Tauro: denunciato dai carabinieri
Sorpreso dai carabinieri, tira fuori il coltello
Fiuggi. Sorpreso con dosi di cocaina negli slip. Altri 14 grammi a casa. 49enne di Torre Cajetani arrestato dai Carabinieri
Autista nei guai: è stato sorpreso dai carabinieri di Madonna di Campiglio mentre si liberava dei rifiuti organici della toilette. Rischia uno stop fino a 4 mesi - facebook.com Vai su Facebook
SORPRESO CON HASHISH E MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO: ARRESTATO DAI CARABINIERI A POTENZA - X Vai su X
Rieti, sorpreso ad abbandonare rifiuti: denunciato dai carabinieri; Rieti, blitz nel bosco: giovane sorpreso in un bivacco con droga, contanti e un coltello pronto all’uso; Sorpreso con 60 grammi tra eroina e cocaina: arrestato dai Carabinieri.