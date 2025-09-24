Sorpreso dai carabinieri con tutto il necessario per fare un colpo
Si è concluso con una denuncia e il sequestro di alcuni attrezzi da scasso l’intervento notturno eseguito nei giorni scorsi ad Ala dai carabinieri del posto.La vicendaI fatti risalgono a qualche sera fa, quando i militari, durante una normale attività di perlustrazione del territorio, hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: sorpreso - carabinieri
Sorpreso a bruciare rifiuti sulla spiaggia di Gioia Tauro: denunciato dai carabinieri
Sorpreso dai carabinieri, tira fuori il coltello
Fiuggi. Sorpreso con dosi di cocaina negli slip. Altri 14 grammi a casa. 49enne di Torre Cajetani arrestato dai Carabinieri
#Monserrato. Un giovane disoccupato è stato sorpreso dai #Carabinieri fuori dalla sua abitazione, violando i #domiciliari: arrestato per #evasione - X Vai su X
#Monserrato. Un giovane disoccupato è stato sorpreso dai #Carabinieri fuori dalla sua abitazione, violando i #domiciliari: arrestato per #evasione - facebook.com Vai su Facebook