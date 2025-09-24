Sorpreso a vendere una dose di crack a una donna scatta la denuncia

Un uomo di 26 anni è stato denunciato, dopo essere stato sorpreso dagli agenti della polizia locale a vendere una dose di crack a una donna. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 22 settembre, nel vicolo che costeggia il Centro medico tra via Bologna e via Beethoven, a Ferrara.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - vendere

Sorpreso a vendere coca. In manette un 23enne. Oltre 6 mesi di reclusione

"Sorpreso a vendere alcolici oltre l'orario consentito": stangata per il titolare di un generi alimentari

Sorpreso a vendere hashish, carabinieri entrano in casa e trovano un arsenale: arrestato 23enne

L'uomo, poche ore prima, sanzionato perché sorpreso a vendere merce in maniera illegale - facebook.com Vai su Facebook

Sorpreso a vendere frutta abusivamente con furgone fermo in sosta vietata: 3 quintali di merce sequestrata | http://tg24.info | https://tg24.info/sorpreso-a-vendere-frutta-abusivamente-con-furgone-fermo-in-sosta-vietata-3-quintali-di-merce-sequestrata-e-oltre-5 - X Vai su X

Fermato in auto e perquisito: aveva dosi di crack pronte per la vendita; Già arrestato, torna a spacciare: dritto in carcere; Spaccia ecstasy e mdma davanti al bar di Torpignattara.

Nella cassetta della posta gli trovano 1.300 dosi di crack: 38enne arrestato in centro a Napoli - L’uomo, nella notte appena trascorsa, è stato sorpreso dalla polizia mentre armeggiava nella cassetta della posta di un edificio in centro a Napoli: all’interno c’erano 1. Si legge su fanpage.it

Sacchetto e calamita nel cestino: le tecniche degli spacciatori per nascondere le dosi di crack - Nella zona nord della città gli agenti scoprono i nuovi stratagemmi utilizzati per evitare di essere fermati con la droga addosso ... Secondo torino.repubblica.it