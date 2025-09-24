Sorprese a lavorare in un hotel con documenti falsi scattano gli arresti
Si facevano passare per cittadine romene e, con delle false carte d'identità, erano riuscite a farsi regolarmente assumere in una struttura ricettiva come addette alle pulizie. L'escamotage, però, non è passato inosservato al personale dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Rimini che, dopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Documenti falsi per lavorare in hotel: quattro donne arrestate a Rimini - Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla contraffazione documentale e all’immigrazione clandestina da parte dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di ... Segnala chiamamicitta.it
Oltre 160mila documenti rubati dagli hacker agli hotel in tutta Italia. Trovata la falla - Roma, 13 agosto 2025 – Oltre 160mila documenti, tra carte d’identità, patenti e passaporti, rubati a nove hotel italiani e messi in vendita sul web. Da quotidiano.net