Sorpresa alla ‘Ruota della Fortuna’ Barbara dalla ‘bancarotta’ alla ‘Panda’

Tempo di lettura: 2 minuti Guardia Sanframondi torna a far festa grazie ai successi televisivi della sua concittadina Barbara. Per la terza serata consecutiva, la sannita è stata grande protagonista su Canale 5 a La Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto da Gerry Scotti, portando a casa un nuovo e prezioso risultato economico. Questa sera Barbara ha regalato emozioni e sorrisi non solo al pubblico in studio ma anche ai tantissimi telespettatori che l’hanno seguita da casa. La concorrente sannita, dopo aver rischiato la bancarotta, ha infatti vinto la considerevole cifra di 22.500 euro, confermando la sua abilità, la lucidità e la determinazione che già nei giorni scorsi l’avevano vista emergere tra gli sfidanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorpresa alla ‘Ruota della Fortuna’, Barbara dalla ‘bancarotta’ alla ‘Panda’

