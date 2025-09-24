Soprusi alla caserma di Corvara il maresciallo indagato anche per corruzione in atti d' ufficio

Venerdì scorso nuova perquisizione della guardia di finanza a casa del militare e nel suo ufficio. Dopo le rivelazioni di Repubblica, Salvatore Boi era stato trasferito a Brunico, ma il centro alpino finisce comunque sotto il suo comando. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Soprusi alla caserma di Corvara, il maresciallo indagato anche per corruzione in atti d'ufficio

Soprusi alla caserma di Corvara, il maresciallo indagato anche per corruzione in atti d'ufficio; Insulti, offese e gravi soprusi alla caserma di Corvara in Badia: il maresciallo nel mirino della Procura. La nota dell'Esercito: Avviata un'indagine interna; Soldati insultati e costretti a fargli massaggi, indagine dell'esercito sul maresciallo di ferro: «A lui non si può dire no».

