Sono un grande il nuovo album di Tiziano Ferro Annunciata la data dell’uscita

Latinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono un grande”: è questo il titolo del nuovo, e attesissimo, album di Tiziano Ferro in uscita il 24 ottobre. Un’altra bella notizia per i fan del cantautore di Latina dopo il singolo “Cuore rotto”, che di fatto ha anticipato il disco, e l’annuncio del tour negli stadi per l’estate 2026.“Sono un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - grande

Vogliacco: «Ho superato un brutto periodo Devo dire grazie a Chivu, è un grande uomo. Io e il Genoa? Non dipende da me, ma sono certo di una cosa»

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

Giuseppe Cruciani: «Il mio amore più grande? Quello che vivo adesso con Eleonora. Con mia figlia sono un padre un po' assente, sono troppo preso dal lavoro»

Tiziano Ferro: il nuovo album è “Sono un grande”; Tiziano Ferro, arriva il nuovo album: È il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita; Tiziano Ferro pubblica il nuovo album dal titolo Sono un grande: tutti i dettagli.

sono grande nuovo albumQuando esce “Sono un grande”, il nuovo album di Tiziano Ferro? Tracklist e anticipazioni - Il nuovo album di Tiziano Ferro si intitola "Sono un grande" e uscirà il 24 ottobre 2025. tag24.it scrive

sono grande nuovo albumTiziano Ferro annuncia un nuovo album, “Sono un grande” - Dopo Cuore rotto e il tour negli stadi, il cantautore torna con “Sono un grande” ... Da 105.net

Cerca Video su questo argomento: Sono Grande Nuovo Album