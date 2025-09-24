Sono un grande il nuovo album di Tiziano Ferro Annunciata la data dell’uscita

“Sono un grande”: è questo il titolo del nuovo, e attesissimo, album di Tiziano Ferro in uscita il 24 ottobre. Un’altra bella notizia per i fan del cantautore di Latina dopo il singolo “Cuore rotto”, che di fatto ha anticipato il disco, e l’annuncio del tour negli stadi per l’estate 2026.“Sono un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

“SONO UN GRANDE” è il nuovo album di @TizianoFerro, fuori il 24 ottobre. Da ora puoi ordinarlo in tutte le sue versioni. Sul nostro store trovi l’esclusiva in vinile e cd rosso con poster autografato https://sugarmusic.lnk.to/SonoUnGrande “Perché se non sono - X Vai su X

