Sono un grande è il nuovo album di Tiziano Ferro | uscirà il 24 ottobre
Si chiamerà “Sono un grande”, ed è il nuovo album di Tiziano Ferro. Il cantante ha annunciato l’uscita dell’album dopo il raddoppio delle date all’Olimpico e a San Siro. Nell’album sarà contenuto anche il suo nuovo singolo, “ Cuore Rotto “. “Sono un grande” è il nuovo album di Tiziano Ferro. Si tratta del nuovo album di inediti del cantante. E arriva dopo oltre due anni di lavoro. In un periodo, soprattutto, durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. È già stato definito un “Ferro ispirato e profondo”. Ma anche leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato, l’amore per la musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - grande
Vogliacco: «Ho superato un brutto periodo Devo dire grazie a Chivu, è un grande uomo. Io e il Genoa? Non dipende da me, ma sono certo di una cosa»
SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO
Giuseppe Cruciani: «Il mio amore più grande? Quello che vivo adesso con Eleonora. Con mia figlia sono un padre un po' assente, sono troppo preso dal lavoro»
“SONO UN GRANDE” è il nuovo album di @TizianoFerro, fuori il 24 ottobre. Da ora puoi ordinarlo in tutte le sue versioni. Sul nostro store trovi l’esclusiva in vinile e cd rosso con poster autografato https://sugarmusic.lnk.to/SonoUnGrande “Perché se non sono - X Vai su X
Dal libro "Vivi per qualcosa di grande." Sono passati più di trent’anni da quella fatidica notte in cui ho rischiato la vita. Mi sono detta: “Non è possibile! Non ho ancora diciotto anni e ora sto per morire! E adesso che cosa resta della mia vita?” “Resta quanto h - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, morto il giornalista Adam Abu Harbid. Sono 232 i giornalisti uccisi dall’inizio dell’offensiva israeliana; Il Poliambulatorio Sirimedica apre le sue porte al pubblico; Farmaci biosimilari. Verso una corretta attuazione della legge 232/2016 per mitigare il fenomeno delle carenze.
Tiziano Ferro, il 24 ottobre esce il nuovo album Sono un grande - Il 24 ottobre uscirà "Sono un grande", il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro, il primo su etichetta Sugar Music. Scrive ansa.it
Tiziano Ferro, "Sono un grande" arriva il 24 ottobre - Tiziano Ferro ha annunciato ufficialmente il suo nuovo album di inediti: si intitola “Sono un grande” e uscirà il 24 ottobre per Sugar Music. Riporta rockol.it