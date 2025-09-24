Sono un grande è il nuovo album di Tiziano Ferro | uscirà il 24 ottobre

Metropolitanmagazine.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamerà “Sono un grande”, ed è il nuovo album di Tiziano Ferro. Il cantante ha annunciato l’uscita dell’album dopo il raddoppio delle date all’Olimpico e a San Siro. Nell’album sarà contenuto anche il suo nuovo singolo, “ Cuore Rotto “. “Sono un grande” è il nuovo album di Tiziano Ferro. Si tratta del nuovo album di inediti del cantante. E arriva dopo oltre due anni di lavoro. In un periodo, soprattutto, durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. È già stato definito un “Ferro ispirato e profondo”. Ma anche leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato, l’amore per la musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sono un grande 232 il nuovo album di tiziano ferro uscir224 il 24 ottobre

© Metropolitanmagazine.it - “Sono un grande” è il nuovo album di Tiziano Ferro: uscirà il 24 ottobre

In questa notizia si parla di: sono - grande

Vogliacco: «Ho superato un brutto periodo Devo dire grazie a Chivu, è un grande uomo. Io e il Genoa? Non dipende da me, ma sono certo di una cosa»

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

Giuseppe Cruciani: «Il mio amore più grande? Quello che vivo adesso con Eleonora. Con mia figlia sono un padre un po' assente, sono troppo preso dal lavoro»

Gaza, morto il giornalista Adam Abu Harbid. Sono 232 i giornalisti uccisi dall’inizio dell’offensiva israeliana; Il Poliambulatorio Sirimedica apre le sue porte al pubblico; Farmaci biosimilari. Verso una corretta attuazione della legge 232/2016 per mitigare il fenomeno delle carenze.

sono grande 232 nuovoTiziano Ferro, il 24 ottobre esce il nuovo album Sono un grande - Il 24 ottobre uscirà "Sono un grande", il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro, il primo su etichetta Sugar Music. Scrive ansa.it

sono grande 232 nuovoTiziano Ferro, "Sono un grande" arriva il 24 ottobre - Tiziano Ferro ha annunciato ufficialmente il suo nuovo album di inediti: si intitola “Sono un grande” e uscirà il 24 ottobre per Sugar Music. Riporta rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Grande 232 Nuovo