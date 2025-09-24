Sono un grande è il nuovo album di Tiziano Ferro | uscirà il 24 ottobre

Si chiamerà “Sono un grande”, ed è il nuovo album di Tiziano Ferro. Il cantante ha annunciato l’uscita dell’album dopo il raddoppio delle date all’Olimpico e a San Siro. Nell’album sarà contenuto anche il suo nuovo singolo, “ Cuore Rotto “. “Sono un grande” è il nuovo album di Tiziano Ferro. Si tratta del nuovo album di inediti del cantante. E arriva dopo oltre due anni di lavoro. In un periodo, soprattutto, durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. È già stato definito un “Ferro ispirato e profondo”. Ma anche leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato, l’amore per la musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

