Sono tre anni che minacci di morte me e Simona Ventura | Giovanni Terzi denuncia uno stalker e pubblica gli audio choc ricevuti dalla coppia

“ Denunciato! Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona Ventura. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose”. Così in un post sul proprio account Instagram, Giovanni Terzi, giornalista e marito di Simona Ventura, annuncia di aver denunciato l’uomo che stalkerizza la coppia da lungo tempo. Nel post, Terzi ha reso pubblici anche alcuni messaggi e una serie di audio ricevuti che contengono insulti rivolti sia a lui e a Simona Ventura. “Adesso basta, che la Giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate, non abbiate mai paura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono tre anni che minacci di morte me e Simona Ventura”: Giovanni Terzi denuncia uno stalker e pubblica gli audio choc ricevuti dalla coppia

