Il noto agente, Davide Lippi, ha parlato del suo assistito azzurro Leonardo Spinazzola e della difficile gara contro il Milan: le sue dichiarazioni. Gli azzurri hanno trovato una vittoria fondamentale contro il neo promosso Pisa, lunedì sera al Maradona, dopo l’amara sconfitta contro il Manchster City di Pep Guardiola. Nella gara contro la squadra toscana, Leonardo Spinazzola, ha confermato le ultime grandi prestazioni, mettendo a referto un gol importantissimo per l’esito della partita, finita con il risultato di 3-2 in favore del Napoli. Il suo agente, Davide Lippi, ha parlato del suo straordinario stato di forma e della sfida che affronteranno gli azzurri domenica sera a San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Sono di parte ma non sono sorpreso, e sul Milan…”, l’agente si sbilancia in vista della sfida al Napoli

