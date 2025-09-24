Sondaggi politici crescono solamente 5 Stelle e Lega | in affanno Fdi e centristi

Fratelli d’Italia perde consensi, il Pd non ne approfitta, mentre gli unici partiti a guadagnare voti negli ultimi sondaggi sono Movimento 5 Stelle e Lega. Questo è il quadro che emerge dalla rilevazione di Swg per il TgLa7: quasi tutte le forze politiche sono in affanno. L’altra eccezione, insieme a 5 Stelle e Lega, è rappresentata da Alleanza Verdi-Sinistra, che guadagna qualche consenso e si avvicina alla soglia del 7%. Arrancano, nell’ultima settimana, sia Fratelli d’Italia che Forza Italia, così come i partiti centristi. Ma non ne approfitta il Pd. Sondaggi politici, crescono M5s e Lega. In testa, nel sondaggio Swg, resta saldamente Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni cede lo 0,2% dei consensi e si ferma al 30,2%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, crescono solamente 5 Stelle e Lega: in affanno Fdi e centristi

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in affanno: il partito di Meloni in discesa, ma il Pd non ne approfitta

Sondaggi politici, Fdi perde quasi un punto percentuale, il partito di Renzi per la prima volta sotto il 2%

Sondaggi politici, il riarmo fa sentire i suoi effetti: crolla Fratelli d’Italia, brillano i 5 Stelle

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia in testa, bene anche Lega e M5s: quanti voti prendono i partiti - X Vai su X

? SONDAGGI POLITICI, nelle Marche Acquaroli avanti al 50%: il centrosinistra di Ricci si ferma al 44,8 ? - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici, crescono solo il Pd (di mezzo punto) e Avs. Cala FdI; Sondaggi politici, frenano FdI e Pd. Crescono solo M5S e Avs; Sondaggi politici, chi guadagna più voti e chi ne perde: giù Pd e Movimento 5 stelle.

Sondaggi politici, crescono solamente 5 Stelle e Lega: in affanno Fdi e centristi - Negli ultimi sondaggi avanzano solamente M5s, Lega e Avs. Segnala lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici: FdI e Pd rafforzano il loro consenso, M5S in flessione - Panorama politico in evoluzione: FdI e Pd guadagnano consensi, M5S rallenta e le altre forze mostrano dinamiche differenti. Da notizie.it