News TV. Secondo l’ultima rilevazione Noto presentata a Porta a Porta, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle preferenze degli elettori, mantenendo una quota del 30%. Un dato che rafforza la leadership di Giorgia Meloni e consolida la posizione del centrodestra nel panorama politico nazionale. Leggi anche: “Non c’è partita”. Regionali, ecco i sondaggi: chi viene premiato e chi no Leggi anche: Auto blu e consulenze, arriva la ‘stangata’ per i politici italiani: cosa succede PD in calo, Movimento Cinque Stelle stabile. Sul fronte opposto, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein registra una nuova flessione, scendendo al 22% e perdendo mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi, chi vola a sorpresa: la verità sui partiti a Porta a Porta