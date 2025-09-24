Soluzioni innovative per integrare le persone fragili Fondazione Cdp premia sette progetti
Realizzare soluzioni innovative per l’integrazione lavorativa delle fasce più fragili della popolazione e il sostegno alla partecipazione attiva nella vita di comunità. A questo puntano i sette progetti vincitori della prima edizione del Premio innovazione sociale, lanciato da Fondazione Cdp (l’ente non profit nato su impulso di Cassa Depositi e Prestiti) in collaborazione con Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione impact e Intesa Sanpaolo per il sociale, struttura del gruppo dedicata al contrasto delle disuguaglianze e delle povertà e alla promozione dell’inclusione. Il premio è dedicato a enti del Terzo Settore, cooperative e imprese sociali, prevede un riconoscimento economico complessivo di oltre mezzo milione di euro e si articola in tre categorie in base al livello di sviluppo dei progetti: fase pilota, media scala e larga scala. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
