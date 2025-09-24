Soluzioni innovative per integrare le persone fragili Fondazione Cdp premia sette progetti

Ildenaro.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Realizzare soluzioni innovative per l’integrazione lavorativa delle fasce più fragili della popolazione e il sostegno alla partecipazione attiva nella vita di comunità. A questo puntano i sette progetti vincitori della prima edizione del Premio innovazione sociale, lanciato da Fondazione Cdp (l’ente non profit nato su impulso di Cassa Depositi e Prestiti) in collaborazione con Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione impact e Intesa Sanpaolo per il sociale, struttura del gruppo dedicata al contrasto delle disuguaglianze e delle povertà e alla promozione dell’inclusione. Il premio è dedicato a enti del Terzo Settore, cooperative e imprese sociali, prevede un riconoscimento economico complessivo di oltre mezzo milione di euro e si articola in tre categorie in base al livello di sviluppo dei progetti: fase pilota, media scala e larga scala. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soluzioni - innovative

Meloni: giù arrivi illegali, avanti con soluzioni innovative

Migranti, il patto Italia-Albania è un faro in Ue: "Servono soluzioni innovative per i rimpatri"

Evolve2Care, sfida per i Living Labs: soluzioni innovative in ambito Heath Tech

Soluzioni innovative per integrare le persone fragili, Fondazione Cdp premia sette progetti; Fondazione CDP premia sette progetti innovativi per l'inclusione sociale delle persone fragili; Integrazione di soluzioni innovative con Moodle LMS per migliorare l'efficienza e i risultati degli studenti nell'istruzione superiore.

Fondazione Cdp e Intesa Sanpaolo premiano sette progetti innovativi per l’inclusione sociale delle persone fragili - Il premio è dedicato a enti del Terzo Settore, cooperative e imprese sociali, prevede un riconoscimento economico complessivo di oltre mezzo milione di euro ... Segnala milanofinanza.it

Appello ai maker per realizzare soluzioni innovative a sostegno di persone con disabilità e caregiver - Al via la quinta edizione di Make to Care, promossa da Sanofi Genzyme, specialty care di Sanofi, la divisione specializzata nelle malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia, in ... Si legge su disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Soluzioni Innovative Integrare Persone