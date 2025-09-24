Solo Conte ha raccolto 500 firme | sarà l’unico in corsa per la presidenza del M5s

Non c’è platea senza pubblico, e non c’è elezione senza rivali. Ma nel Movimento 5 stelle, alle 16 di lunedì scorso, l’orologio ha segnato un finale diverso: alle elezioni per il nuovo pres. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Solo Conte ha raccolto 500 firme: sarà l’unico in corsa per la presidenza del M5s

In questa notizia si parla di: conte - raccolto

Riviera Oggi. . Durante i vari interventi pubblici nel Piceno, Conte ha toccato temi centrali del dibattito politico, a partire dal reddito di cittadinanza, definito “uno strumento utile che hanno fatto credere fosse un problema”. Ha poi ribadito la necessità di introdurr - facebook.com Vai su Facebook

Solo Conte ha raccolto 500 firme: sarà l’unico in corsa per la presidenza del M5s; M5s, Conte unico candidato alla presidenza. Fuori gioco tutti gli sfidanti; Laura Giardina, la prof autocandidata alla presidenza del M5s arriva a un passo dalla sfida a Conte: seconda per preferenze dopo l'ex....

Solo Conte ha raccolto 500 firme: sarà l'unico in corsa per la presidenza del M5s - Dei ventuno ammessi dal Comitato di Garanzia il 16 settembre, nessuno oltre all'ex premier è arrivato al traguardo. Lo riporta ilfoglio.it