Solidarietà tre giorni in sella per combattere il cancro | torna la Via Romagna per lo Ior

Riminitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche nel 2025 la “Via Romagna per lo Ior”, pedalata solidale lungo i tratti più suggestivi del percorso permanente della Via Romagna, la cui tabellazione è in fase esecutiva proprio in questi mesi. Da giovedì a sabato un gruppo di ex professionisti, addetti ai lavori del mondo del ciclismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

