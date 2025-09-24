Solidarietà e lotta allo spreco | ADA presenta il progetto EATNET
Solidarietà e lotta allo spreco alimentare, sono gli obiettivi del progetto “EAT. NET” promosso da ADA insieme al Municipio XIII, Roma Capitale e alla Regione Lazio. E.A.T. NET – Equità Alimentare per Tutti in Rete – è il progetto presentato a Roma, nel quartiere Monte Spaccato, da Ada (associazione per i diritti degli anziani) in partnership con Uniat, Ispel e Ada territoriali in collaborazione con il Municipio XIII di Roma Capitale, il Comune di Cassino, quello di Fiuggi e il Supermercato Pewex (insieme alla Uil Pensionati). Il progetto, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico “Alimento la solidarietà”, promosso dalla Regione Lazio si propone di contrastare la povertà alimentare attraverso la creazione di un network regionale che recupera e ridistribuisce le eccedenze alimentari della grande distribuzione a figure fragili e in situazione di difficoltà economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
