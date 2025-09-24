I soldi della droga finivano in lingotti d’oro. Le indagini dei militari della Guardia di finanza, che ieri hanno portato quattro persone in carcere, hanno fatto emergere che gli indagati raccoglievano il denaro in larga misura in territorio francese (più di 17 milioni di euro in dieci mesi) e lo portavano in un punto di stoccaggio in provincia di Alessandria tramite veicoli a doppio fondo. A quel punto, con la complicità di persone che operano nel settore della fusione e trasformazione di metalli preziosi tra il Piemonte e la Lombardia, il denaro veniva convertito in lingotti e lamine d’oro di corrispondente valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soldi dei narcos tramutati in lingotti d’oro: quattro fermi