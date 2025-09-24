SoilTribes idee per la tutela del suolo | sfida europea da 1,75 milioni di euro

E’ aperto il bando a cascata SoilTribes – Spreading Open and Inclusive Literacy and Soil Culture through Artistic Practices and Education, un’iniziativa che sostiene progetti capaci di combinare scienza, arte, educazione e coinvolgimento civico per aumentare la consapevolezza sull’importanza del suolo e promuoverne la protezione. Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 1,75 milioni di euro, da suddividere tra i progetti selezionati. Per favorire una maggiore partecipazione, il bando è strutturato in due tipologie di sostegno: Lot 1, dedicato allo sviluppo di nuove idee, rivolto a progetti sperimentali o creativi in fase iniziale; Lot 2, destinato al rafforzamento e alla scalabilità di iniziative già avviate, con l’obiettivo di ampliarne l’impatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it