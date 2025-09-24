Sognando il posto fisso al Comune di Rho Il più giovane degli assunti? Ha vent’anni E in municipio i dipendenti salgono a quota 270

Rho (Milano), 24 settembre 2025 – Il più giovane ha solo 20 anni. Qualcuno ha già fatto esperienze nel settore pubblico in altri Comuni. Ma c’è anche chi invece ha lasciato il posto di lavoro in grandi multinazionali e fatto il concorso per un posto pubblico. Sono i 26 neo assunti dal Comune di Rho che, dopo un corso di formazione, sono entrati in servizio nel mese di settembre. Ci sono sette agenti di polizia locale, due elettricisti, dieci istruttori tecnici e amministrativi che vanno a rinforzare diversi uffici garantendo il turnover dei posti vacanti per precedenti cessazioni dal servizio, a partire dagli uffici demografici, sette istruttori tecnici geometri impegnati tra catasto, lavori pubblici, strade, infrastrutture, edilizia privata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

