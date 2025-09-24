Società storica aretina al via un ciclo di conferenze sulle famiglie signorili
Arezzo, 24 settembre 2025 – Sarà dedicato alle famiglie signorili insediate nel territorio aretino nel basso medioevo il ciclo di conferenze programmato per il prossimo autunno dalla Società storica aretina. Si tratta complessivamente d i otto incontri, i n calendario, come di consueto all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il martedì pomeriggio alle ore 17,30, a partire dal prossimo 30 settembre. Il ciclo di conferenze si propone di fare un ritratto di quello che fu per secoli il ceto dirigente aretino e di delineare la storia di alcune fra i più importanti gruppi agnatizi del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: societ - storica
Grandissimo risultato per la storica società bocciofila "La Torre" di Vinchiaturo". Per il secondo anno consecutivo un'atleta della società conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Individuali Femminili cat. C. Il terzo posto di Fernanda Ricciuti a Mila - facebook.com Vai su Facebook
Società storica aretina riprendono gli incontri; Al via la 3 a edizione di Alti Scaffali il festival sulla società la storia e la cultura contemporanea con Carlo Ginzburg Ernesto Galli della Loggia Chiara Francini Roger Abravanel Agnese Pini e molti altri.
Società storica aretina, al via un ciclo di conferenze sulle famiglie signorili - Arezzo, 24 settembre 2025 – Sarà dedicato alle famiglie signorili insediate nel territorio aretino ... Lo riporta lanazione.it
Società storica aretina, riprendono gli incontri - Si tratta complessivamente di otto incontri, in calendario, come di consueto all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il martedì pomeriggio alle ore 17,30, a partire dal prossimo 30 settembre sulle fami ... Riporta lanazione.it