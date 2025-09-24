Società storica aretina al via un ciclo di conferenze sulle famiglie signorili

Arezzo, 24 settembre 2025 –  Sarà dedicato alle famiglie signorili insediate nel territorio aretino nel basso medioevo il ciclo di conferenze programmato per il prossimo autunno dalla Società storica aretina. Si tratta complessivamente d i otto incontri, i n calendario, come di consueto all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il martedì pomeriggio alle ore 17,30, a partire dal prossimo 30 settembre. Il ciclo di conferenze si propone di fare un ritratto di quello che fu per secoli il ceto dirigente aretino e di delineare la storia di alcune fra i più importanti gruppi agnatizi del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

