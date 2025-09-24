Società indegna vendi la Sampdoria la rabbia dei tifosi in assemblea
"Società indegna, vendi la Sampdoria". Questo lo striscione mostrato dai tifosi della Sampdoria in gradinata Sud nel corso dell'assemblea plenaria che ha coinvolto alcune migliaia di persone martedì sera.Sveglia Sampdoria, cosi si va in Serie C: avvio horror, algoritmo e soliti errori: che fare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
