Smottamento sul monte Croce | una striscia di fango incide il bosco sopra Como

Uno smottamento si è verificato oggi 24 settembre 2025 sul monte Croce, sul versante che guarda Como. Dalla città si distingue chiaramente una lunga striscia di fango e terreno che taglia la vegetazione del pendio boschivo, come una cicatrice che scende tra gli alberi fino alle quote più basse.Lo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Uno smottamento si è verificato alle 00.45 lungo la Statale 163. Il primo cittadino, recatosi sul posto, ha predisposto la chiusura della corsia lato monte con barriere e l’installazione di un impianto semaforico. Avviata la procedura di somma urgenza per il ripristi - facebook.com Vai su Facebook

