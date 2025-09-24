Smart City Index 2025 | Italia fuori dalla top 50
Nessuna città italiana tra le prime 50 smart city al mondo. Le 10 tecnologie green per rigenerare le metropoli e rilanciare l’innovazione urbana. In un’epoca in cui la trasformazione e la rigenerazione urbana è guidata da sostenibilità, dati e innovazione, la posizione delle città italiane nello scenario globale solleva più di una domanda. Lo Smart City Index 2025, pubblicato dallo Smart City Observatory dell’IMD – International Institute for Management Development, ha lanciato un messaggio inequivocabile: l’Italia è assente dalle posizioni di vertice della classifica mondiale delle smart cities. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Pero avvia il percorso verso la Smart City con WINDTRE: firmato il protocollo d’intesa per l’innovazione digitale
Bergamo Smart City lancia un nuovo progetto per migliorare il Terzo Settore
Smart City Italia 2025. Città intelligenti e senza paura
Fisciano: presentazione protocollo d’Intesa progetto Smart City di WINDTRE - facebook.com Vai su Facebook
"Roma 5G è il progetto che rende tangibile la trasformazione digitale della Capitale. Con Roma Capitale e Smart City Roma abbiamo inaugurato il Wi-Fi pubblico gratuito in 55 piazze e completato la copertura in 4G/5G della linea A della metropolitana, con - X Vai su X
