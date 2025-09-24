smalti e gel tossici per unghie sequestrato un migliaio di flaconi otto persone denunciate

Smalti e gel per unghie messi ancora in vendita, nonostante contenessero una sostanza vietata da inizio settembre, ritenuta tossica e potenzialmente pericolosa per la salute. Un migliaio circa di flaconi di prodotti cosmetici sono stati sequestrati dalla guardia di finanza della compagnia di Vigevano, che ha denunciato alla Procura otto persone. I sequestri, convalidati dall’autorità giudiziaria, sono stati effettuati in esercizi commerciali a Vigevano, Mortara e Garlasco. La normativa europea che vieta la produzione e la commercializzazione di cosmetici contenenti ossido di difenil (noto anche come Tpo, Trimethylphosphine Oxide) è entrata in vigore dall’1 settembre, mentre in precedenza l’utilizzo era consentito, con una concentrazione massima del 5%, usato in particolare per prodotti professionali per le unghie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

