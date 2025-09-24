Jackson Lamb e la sua squadra di reietti disadattati raccontano in modo cinico e veritiero lo spionaggio, tra black humour e colpi di scena. In streaming su Apple TV+. L'anno scorso l'Academy si è accorta (con ritardo) della sua esistenza e, dopo l'Emmy (alla sceneggiatura) e il BAFTA, speriamo continui a fare incetta di nomination e premi. Stiamo parlando di Slow Horses la spy story di Apple TV+ che torna dal 24 settembre in streaming a cadenza settimanale. La quinta stagione è tratta da London Rules, il settimo romanzo della saga letteraria di Mick Herron Slough House, vincitore del CWA Gold Dagger Award. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Slow Horses 5, recensione: la serie con Gary Oldman non perde un colpo