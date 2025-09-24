Slot attacca Ekitike | È stato stupido doveva ringraziare Chiesa
Hugo Ekitike segna, su assist di Chiesa, il gol del 2-1 per il Liverpool nella partita di Carabao Cup contro il Southempton, ma si toglie la maglia e viene espulso per doppia ammonizione. Il tecnico Arne Slot lo attacca: "Io sono vecchia scuola: dopo un gol così mi sarei girato verso Chiesa e avrei ringraziato". Nel corso della partita l'ex Parma Giovanni Leoni si è infortunato gravemente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: slot - attacca
La sera successiva, la donna si reca in una sala slot e paga con due carte di credito rubate alla vittima: i tatuaggi sulle gambe la identificano nelle telecamere - facebook.com Vai su Facebook
Arne Slot è tornato sull’esclusione di Federico #Chiesa dalla lista Champions League. Al posto dell’esterno d’attacco, l’allenatore del #Liverpool ha preferito inserire Giovanni Leoni e il giovanissimo talento classe ’08 Rio Ngumoha. «Sarà comunque presente - X Vai su X
Ekitike segna dopo 20 secondi, Slot si perde il gol! - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it
Ekitike segna dopo 20 secondi in Newcastle-Liverpool e Slot si perde il gol. VIDEO - Liverpool: al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo, Ekitike firma il 2- Secondo sport.sky.it