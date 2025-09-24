Slot attacca Ekitike | È stato stupido doveva ringraziare Chiesa

Hugo Ekitike segna, su assist di Chiesa, il gol del 2-1 per il Liverpool nella partita di Carabao Cup contro il Southempton, ma si toglie la maglia e viene espulso per doppia ammonizione. Il tecnico Arne Slot lo attacca: "Io sono vecchia scuola: dopo un gol così mi sarei girato verso Chiesa e avrei ringraziato". Nel corso della partita l'ex Parma Giovanni Leoni si è infortunato gravemente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

