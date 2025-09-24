Sit-in ad Avellino per la Global Sumud Flottilla | appuntamento davanti alla Prefettura

Domenica mattina, alle ore 10:00, ci ritroveremo nei pressi della Prefettura di Avellino per un sit-in pacifico in solidarietà con la Global Sumud Flottilla, iniziativa internazionale che promuove la difesa dei diritti umani e la libertà di movimento nei territori palestinesi.Obiettivi della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Per una Palestina libera: CGIL Nuovi Diritti Napoli e Campania - Associazione Transessuale Napoli - Alfi Le Maree Napoli - Apple Pie Arcigay Avellino - Mariano Gallo Priscilla DragQueen a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Saif Ayadi, voce queer dall - facebook.com Vai su Facebook

