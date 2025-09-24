anticipazioni e ricezione di “sisu: road to revenge”. Il film d’azione in uscita, “Sisu: Road to Revenge”, si sta distinguendo per le sue ottime recensioni prima dell’arrivo nelle sale. Si tratta del sequel del successo del 2022, Sisu, diretto e scritto da Jalmari Helander. La pellicola segue le vicende di Aatami Korpi, interpretato da Jorma Tommila, coinvolto in un sanguinoso scontro con un ufficiale dell’Armata Rossa interpretato da Stephen Lang, che ha ucciso la sua famiglia. risultati delle recensioni e opinioni critiche. Il primo capitolo di Sisu ha ottenuto un notevole riscontro di pubblico e critica, mantenendo una percentuale di approvazione del 94% su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sisu: il film conquista il pubblico con un punteggio pieno su rotten tomatoes