sistema cultura e turismo enti in rete

La collaborazione tra realtà come motore di crescita per la cultura e l’attrattività turistica. Con queste premesse prende forma il progetto Sistema Cultura e turismo - Lodi 2025, iniziativa che segna l’avvio di un percorso volto a rafforzare la vivacità culturale del capoluogo e a renderlo sempre più attrattivo anche sul fronte turistico. Ed è proprio in questa prospettiva che La Lira di Orfeo, il Gruppo Fotografico Progetto Immagine e il Comune hanno deciso di partecipare al bando Cultura 2025, promosso e finanziato dalla Fondazione Comunitaria della provincia. Un vero e proprio modello di collaborazione in cui diverse realtà uniscono competenze ed energie per restituire alla città occasioni di partecipazione e conoscenza su più livelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

