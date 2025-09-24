Arezzo, 24 settembre 2025 – Sintra fa scuola di innovazione digitale. L’azienda aretina è stata invitata a condividere la propria esperienza in due eventi di rilevanza internazionale che, tra Firenze e Milano, coinvolgono imprenditori, programmatori, sviluppatori e ricercatori per mettere in comune competenze, buone pratiche e visioni sul futuro delle tecnologie informatiche e sui processi di digitalizzazione nei diversi settori produttivi. Il primo appuntamento è stato martedì 23 settembre alla Torre Liberty di Milano con il convegno dal tema “Creare valore dai resi” che, organizzato da Bip Consulting, ha fornito spunti concreti su come le aziende possano affrontare le complessità connesse alla gestione dei resi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sintra fa scuola di innovazione digitale a Firenze e Milano