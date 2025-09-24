Sinner torna in campo a Pechino Ho lavorato su qualcosa di nuovo

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Domani a Pechino (alle 13 ora italiana) affronterà Marin Cilic nel primo turno del torneo che si svolge nella capitale cinese. Il numero due al mondo si è preso una bella pausa dopo le fatiche degli Us Open, persi in finale contro Carlos Alcaraz e che hanno consentito allo spagnolo di diventare il numero uno al mondo sorpassando l’altoatesino. A Pechino dove è sempre accolto come una vera star Sinner cercherà di eliminare quei piccoli difetti che sono stati evidenziati nell’ultimo confronto con lo spagnolo. Lui stesso ha spiegato: “ Abbiamo riflettuto molto su quella finale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner torna in campo a Pechino “Ho lavorato su qualcosa di nuovo”

In questa notizia si parla di: sinner - torna

Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz

Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz

Sinner torna al Six Kings Slam in Arabia, il torneo-show con un montepremi stellare

Sinner pronto al rientro: quando torna in campo e dove vederlo Il campione azzurro: "Sto lavorando su cose nuove" - X Vai su X

A Pechino Sinner torna in campo contro Cillic. Dopo la sconfitta negli US Open il numero 2 del mondo affronta l'ultimo tratto di stagione in Oriente. Per Musetti c'è Mpetshi Perricard. Ecco gli altri italiani in gara. - facebook.com Vai su Facebook

Sinner all'ATP di Pechino: calendario, date e dove vederlo; Sinner-Cilic all'Atp Pechino 2025, dove vedere in tv e streaming; Sinner torna in campo a Pechino Ho lavorato su qualcosa di nuovo.

Sinner torna in campo giovedì contro Cilic a Pechino: “Corpo e testa sono in gran forma” - ATP | L'altoatesino farà il suo esordio al China Open verso l'ora di pranzo italiana del 25 settembre, forte di un nuovo fisioterapista nel team: Alejandro Resnicoff ... Da ubitennis.com

Sinner pronto per la sfida con Cilic a Pechino: "Corpo e testa sono in gran forma" - "Ci siamo preparati nel miglior modo possibile, ovviamente i primi turni non sono mai semplici da affrontare e staremo a vedere domani, speriamo comunque di riuscire a giocare un buon tennis" Jannik S ... Secondo msn.com