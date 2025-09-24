Sinner sbarca a Pechino | subito duello con Cilic

Meno di un mese dopo la finale newyorkese, Jannik Sinner riapre la valigia e atterra a Pechino, pronto a misurarsi con Marin Cilic. Dopo una pausa meditata, l'azzurro garantisce che fisico e mente viaggiano all'unisono e promette di far parlare di nuovo la sua racchetta. Verso l'esordio cinese con un entusiasmo ritrovato La sosta seguita .

Sinner sbarca su Netflix: la sorpresa che nessuno si aspettava

Il cambio radicale di Sinner dopo la sconfitta a New York; Kyrgios punge ancora Sinner: “Perché non racconta del caso doping su Youtube?”; Cobolli e Nardi vengono eliminati subito a Indian Wells da Smith e Norrie.

Sinner, sorteggio favorevole a Pechino (debutta con Cilic). Dura per gli altri: Sonego trova subito Zverev - ATP 500 Pechino, sorteggiato il tabellone: Sinner non ha grossissimi rivali, gli altri big (e gli italiani) sono tutti dalla parte opposta.

Sinner sbarca a Pechino, accoglienza da star per l'azzurro - 2 del tennis mondiale è stato accolto come una star al suo arrivo all'aeroporto cinese: regali e richieste di autografi e foto da parte dei tanti ...