Sinner quando il suo esordio a Pechino | i dettagli sul match con Cilic
Jannik Sinner sta per tornare in campo: manca davvero pochissimo per il suo esordio a Pechino: ecco quando e a che ora giocherà contro Cilic. Jannik Sinner, dopo le settimane di stop e di riposo prese in seguito alla finale degli US Open, sta per tornare. L’altoatesino scenderà di nuovo in campo a Pechino e lo farà, all’esordio, contro Cilic. Di seguito i dettagli sul match. Sinner torna in campo contro Cilic: quando e a che ora sarà giocato il match. All’Atp 500 di Pechino, Jannik Sinner se la vedrà con Marin Cilic al primo turno. Il China Open inizierà domani – 25 settembre – e procederà fino al primo ottobre 2025; si giocherà sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: sinner - esordio
LIVE Sinner-Vukic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio sul Centrale per il n.1
Sinner, il tabellone di Cincinnati: esordio con Kopriva, Alcaraz solo in finale
Sinner e l’esordio a Cincinnati: quando gioca, avversario e dove vederlo in tv
#AtpPechino 2025, il sorteggio del tabellone: per #Sinner esordio contro Cilic - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Sport tra sorteggi di #ChampionsLeague, il tennis degli #USOpen e gli Europei di #basket. Grandi sfide attendono le italiane del calcio. #Sinner passa senza problemi al terzo turno. Esordio negativo per l'Italbasket. Manuela Collazzo #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, ‘numero’ involontario in allenamento a Pechino: la reazione è tutta da ridere; Sinner al torneo di Pechino: quando gioca, avversario e dove vederlo in TV e streaming; ATP Pechino 2025, Sinner risponde a Federer: So adattarmi a superfici diverse”. E su Resnicoff….
Sinner, quando il suo esordio a Pechino: i dettagli sul match con Cilic - Jannik Sinner sta per tornare in campo: manca davvero pochissimo per il suo esordio a Pechino: ecco quando e a che ora giocherà contro Cilic. Scrive sportface.it
Dove vedere in tv Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025: orario, programma, streaming - Comincia domani, giovedì 25 settembre, il percorso di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino 2025. Segnala oasport.it