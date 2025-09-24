Sinner quando il suo esordio a Pechino | i dettagli sul match con Cilic

Sportface.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner sta per tornare in campo: manca davvero pochissimo per il suo esordio a Pechino: ecco quando e a che ora giocherà contro Cilic. Jannik Sinner, dopo le settimane di stop e di riposo prese in seguito alla finale degli US Open, sta per tornare. L’altoatesino scenderà di nuovo in campo a Pechino e lo farà, all’esordio, contro Cilic. Di seguito i dettagli sul match. Sinner torna in campo contro Cilic: quando e a che ora sarà giocato il match. All’Atp 500 di Pechino, Jannik Sinner se la vedrà con Marin Cilic al primo turno. Il China Open inizierà domani – 25 settembre – e procederà fino al primo ottobre 2025; si giocherà sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - esordio

LIVE Sinner-Vukic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio sul Centrale per il n.1

Sinner, il tabellone di Cincinnati: esordio con Kopriva, Alcaraz solo in finale

Sinner e l’esordio a Cincinnati: quando gioca, avversario e dove vederlo in tv

Sinner, ‘numero’ involontario in allenamento a Pechino: la reazione è tutta da ridere; Sinner al torneo di Pechino: quando gioca, avversario e dove vederlo in TV e streaming; ATP Pechino 2025, Sinner risponde a Federer: So adattarmi a superfici diverse”. E su Resnicoff….

sinner suo esordio pechinoSinner, quando il suo esordio a Pechino: i dettagli sul match con Cilic - Jannik Sinner sta per tornare in campo: manca davvero pochissimo per il suo esordio a Pechino: ecco quando e a che ora giocherà contro Cilic. Scrive sportface.it

sinner suo esordio pechinoDove vedere in tv Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025: orario, programma, streaming - Comincia domani, giovedì 25 settembre, il percorso di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino 2025. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Suo Esordio Pechino