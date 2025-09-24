Sinner lo ha fatto | Ho pensato molto a New York e ho cambiato un sacco di cose Sbaglierò tanto

Jannik Sinner torna in gara nel torneo ATP 500 di Pechino. Il numero 2 della classifica ATP dalla partita di esordio con Cilic apporterà delle modifiche al suo gioco: "È solo questione di tempo e tutto funzionerà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - pensato

Sinner scaccia la paura! Shelton battuto in tre set, è semifinale: "Il dolore? Non ci ho pensato..."

Jannik Sinner rivela: “Mai pensato di ritirarmi. La velocità del servizio non è ancora come dovrebbe”

“Ho pensato al ritiro”. Sinner, annuncio choc al mondo: le sue parole alla vigilia dell’US Open

Alcaraz non riesce a dimenticare la vittoria al Roland Garros contro Sinner: “C’è una cosa che ho sempre pensato…” - facebook.com Vai su Facebook

#Alcaraz non riesce a dimenticare la vittoria al #RolandGarros contro #Sinner: “C’è una cosa che ho sempre pensato…” - X Vai su X

Sinner lo ha fatto: Ho pensato molto a New York e ho cambiato un sacco di cose. Sbaglierò tanto; Alcaraz e la frase su Sinner: È la stessa cosa che ho fatto io quando ho perso con lui. Mi aspetto...; Sinner si mette in discussione: Ho bisogno di uscire dalla mia comfort zone.

Sinner lo ha fatto: “Ho pensato molto a New York e ho cambiato un sacco di cose. Sbaglierò tanto” - Il numero 2 della classifica ATP dalla partita di esordio con Cilic apporterà delle modifiche ... fanpage.it scrive

Alcaraz e la frase su Sinner: "È la stessa cosa che ho fatto io quando ho perso con lui. Mi aspetto..." - Il numero 1 del mondo ha parlato in conferenza stampa a Tokyo alla vigilia del suo esordio nell'Atp 500 sul cemento ... Scrive tuttosport.com