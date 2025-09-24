Sinner avverte | Sto lavorando a cose nuove ma la percentuale di errori è ancora troppo alta Poi la replica a Federer | È sempre stato così

“Abbiamo riflettuto a lungo su quella finale e adesso stiamo lavorando su alcune cose nuove”. Dopo “quella finale” – il riferimento è agli US Open 2025, dove ha perso in quattro set contro Carlos Alcaraz – Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Pechino, in un 500 (il tabellone completo) per riscattare la sconfitta dello scorso anno sempre contro lo spagnolo, sempre nell’atto conclusivo del torneo. Lo farà giovedì 25 settembre alle 13:30 italiane, contro Marin Cilic. È passato più di un mese dalla finale persa nell’ultimo slam annuale. Poi un lungo riposo: “Adesso corpo e testa sono in gran forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner avverte: “Sto lavorando a cose nuove, ma la percentuale di errori è ancora troppo alta”. Poi la replica a Federer: “È sempre stato così”

In questa notizia si parla di: sinner - avverte

Monaco avverte: “Non nascerà un altro Sinner in Italia. Alcaraz tamarro? Immagine che rigetto”

Sinner, Rune gli "scippa" Agassi e lo avverte: "Può aiutarmi a diventare numero 1"

Alcaraz avverte Sinner: "Ho un solo pensiero, riprendermi il n.1"

Alcaraz avverte Sinner: “Non sono ancora il miglior Carlos” - - X Vai su X

#Attualità #adnkronos #ultimora Sinner, tensione prima del match con Musetti? Jannik ‘mette ko’ l’osteopata: #ILMONITO (Adnkronos) – Jannik Sinner sorride prima del match con Lorenzo Musetti agli Us Open 2025. Il numero uno al mondo non avverte la ten - facebook.com Vai su Facebook

Sinner avverte: “Sto lavorando a cose nuove, ma la percentuale di errori è ancora troppo alta”; Alcaraz spaventa tutti dopo la vittoria contro Sinner agli US Open: Non sono ancora nel mio prime; Volandri avverte Sinner: C'è un motivo per cui di Djokovic non bisogna fidarsi mai.

Sinner: «Sto cambiando molte cose per battere Alcaraz» - L'azzurro alla vigilia del debutto nell'Atp 500 di Pechino: «Non so quando sarò in grado di mettere in pratica i cambiamenti sul campo di gioco, perché una cosa è l'allenamento, un'altra è la partita. Scrive msn.com

Alcaraz avverte Sinner, lo US Open non sarà un caso isolato: “La palla non è più nel suo campo” - Il nuovo numero uno del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, invia un messaggio forte e chiaro a Jannik Sinner e infiamma la rivalità in vista dei prossimi impegni ... Come scrive sport.virgilio.it