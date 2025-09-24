Sinner all’ATP 500 di Pechino | obiettivi tabellone e dove vedere il China Open 2025

Dopo la pausa post-US Open, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sui campi del China Open di Pechino, torneo ATP 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre al Beijing Olympic Green Tennis Center. Con il ruolo di testa di serie numero 1 e un ranking che lo vede ancora all’inseguimento di Carlos Alcaraz, l’altoatesino punta a un risultato di spessore per rilanciare la corsa al vertice mondiale. ATP 500 Pechino 2025: Sinner debutta contro Marin Cilic: il sorteggio e le prime insidie. Il sorteggio del tabellone ha riservato a Sinner un debutto sulla carta favorevole, ma non privo di rischi: affronterà Marin Cilic, attuale numero 59 del ranking. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Sinner all’ATP 500 di Pechino: obiettivi, tabellone e dove vedere il China Open 2025

In questa notizia si parla di: sinner - pechino

Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo

Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà

Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz e a debuttare all'ATP 500 di Pechino: "Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile, non vedo l'ora di cominciare e spero di giocare u - facebook.com Vai su Facebook

Sinner in campo a Pechino: “Cambiato alcuni dettagli del gioco, ma serve tempo”. E replica a Federer - X Vai su X

Sinner quando gioca? Il ritorno in campo e il programma dei prossimi tornei: si riparte il 24 settembre a Pechino - L'altoatesino parteciperà al torneo cinese per la terza volta consecutiva e dovrà difendere i punti ... Lo riporta ilmessaggero.it

Sinner giocherà anche a Vienna: da Pechino a Torino, il calendario e quando tornerà in campo Jannik - 780 punti e lo spagnolo, artefice di due mesi perfetti e da assoluto dominatore, salito a 11. Secondo tuttosport.com