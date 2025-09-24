Sinner | Abbiamo riflettuto a lungo sulla finale degli Us Open ora stiamo lavorando su alcune cose nuove
Jannik Sinner parteciperà all’Atp 500 di Pechino, dove domani affronterà al primo turno Marin Cilic, dopo la sconfitta in finale agli Us Open contro Carlos Alcaraz. Sinner: «Sto lavorando su alcuni dettagli per essere migliore. Ciò che ho affrontato quest’anno è stato complicato». Sinner ha dichiarato in conferenza stampa: «Sto lavorando per poter essere un giocatore migliore, per fare tutte le cose in modo migliore. Speriamo che tutto questo sia anche la risposta in campo: poi se sono migliore a Shanghai o un po’ dopo, cambia relativamente poco. Ciò che ho dovuto affrontare quest’anno non è stato facile, ho iniziato con un gran torneo in Australia e poi è successo quello che è successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
