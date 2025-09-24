Singapore 2025 Barlaam si laurea campione del mondo Ventesimo titolo e tempo da record
Barlaam non conosce sconfitta, soprattutto quando gli scenari sono di un certo livello. L’azzurro, al Mondiale di Singapore, si è laureato campione del mondo vincendo i 100 farfalla S9. Non solo, il milanese ha fatto di meglio siglando il nuovo record europeo e quello dei campionati, chiudendo in 57.96, davanti ai due australiani, ovvero Timothy Hodge, secondo in 1.00.13 e Lewis Bishop, terzo con 1:01.14. Massimo Barlaam (nella foto) sale così a quota 20 titoli iridati. Non è da meno nemmeno l’amico, sempre lombardo, Alberto Amodeo: argento nei 100 metri farfalla S8, con il tempo di 1.02.87. Meglio di lui il cinese Li Ting, primo in 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
MONDIALI NUOTO PARALIMPICO: ANCORA 5 MEDAGLIE PER L'ITALIA
