Singapore 2025 Barlaam si laurea campione del mondo Ventesimo titolo e tempo da record

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barlaam non conosce sconfitta, soprattutto quando gli scenari sono di un certo livello. L’azzurro, al Mondiale di Singapore, si è laureato campione del mondo vincendo i 100 farfalla S9. Non solo, il milanese ha fatto di meglio siglando il nuovo record europeo e quello dei campionati, chiudendo in 57.96, davanti ai due australiani, ovvero Timothy Hodge, secondo in 1.00.13 e Lewis Bishop, terzo con 1:01.14. Massimo Barlaam (nella foto) sale così a quota 20 titoli iridati. Non è da meno nemmeno l’amico, sempre lombardo, Alberto Amodeo: argento nei 100 metri farfalla S8, con il tempo di 1.02.87. Meglio di lui il cinese Li Ting, primo in 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

singapore 2025 barlaam si laurea campione del mondo ventesimo titolo e tempo da record

© Sport.quotidiano.net - Singapore 2025. Barlaam si laurea campione del mondo. Ventesimo titolo e tempo da record

In questa notizia si parla di: singapore - barlaam

MONDIALI NUOTO PARALIMPICO: ANCORA 5 MEDAGLIE PER L’ITALIA; Singapore 2025. Barlaam si laurea campione del mondo. Ventesimo titolo e tempo da record.

singapore 2025 barlaam laureaSingapore 2025. Barlaam si laurea campione del mondo. Ventesimo titolo e tempo da record - Barlaam non conosce sconfitta, soprattutto quando gli scenari sono di un certo livello. Lo riporta sport.quotidiano.net

singapore 2025 barlaam laureaNuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia - Bilancio ampiamente positivo per i colori azzurri anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, andata in scena ieri a ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Singapore 2025 Barlaam Laurea