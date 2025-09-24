Sinfonia Como in Coppa | Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo Ora c' è la Fiorentina

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida di fatto dura 41 minuti. La squadra di Fabregas passa dopo 90 secondi e al 25' raddoppia. Prima dell'intervallo, lo spagnolo fissa il risultato e firma la doppietta personale. A dicembre, ottavi con la Viola al Franchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

