Sinfonia Como in Coppa | Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo Ora c' è la Fiorentina

La sfida di fatto dura 41 minuti. La squadra di Fabregas passa dopo 90 secondi e al 25' raddoppia. Prima dell'intervallo, lo spagnolo fissa il risultato e firma la doppietta personale. A dicembre, ottavi con la Viola al Franchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina

In questa notizia si parla di: sinfonia - como

Como sinfonia d'agosto: Douvikas e Paz firmano la lezione alla Lazio

Lemon, Fig, Pear, Almond Trees – A sinfonia da natureza Lemon, Fig, Pear, Almond Trees – La sinfonia della natura ? Português Em 1890, o artista austríaco Anton Seder pintou “Lemon, Fig, Pear, Almond Trees”, uma obra que celebra a diversidade - facebook.com Vai su Facebook

Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina.

Coppa Italia, il Como schiaccia il Sassuolo: doppio Jesus Rodriguez e Douvikas, è 3-0 al 45' - Sono stati 45 minuti a senso unico al Sinigaglia dove il Como ha marciato sopra i resti di un Sassuolo spento e sprovvisto di nomi pesanti. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Coppa Italia, Como in campo contro il Sassuolo: segui la diretta - pur apprezzando il gesto del club, tanto da invitare tutti a comprare i biglietti - Lo riporta rainews.it