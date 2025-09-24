Sindaco ’a domicilio’ | riparte il tour della giunta nelle frazioni
Sindaco e giunta di Barberino Tavarnelle tornano nelle frazioni. È iniziato ieri, per andare avanti fino al 16 dicembre, il tour nelle aree decentrate, nella periferia del territorio, per ascoltare temi e questioni che stanno a cuore alle comunità locali e per presentare i principali interventi previsti. Così dopo la Romita tappa d’avvio, il giro proseguirà l’1 ottobre nella chiesa di San Ruffignano a Monsanto, il 7 nella villa di San Filippo e il 14 nella chiesetta della Compagnia di Linari per le frazioni Linari-Sant’Appiano. Quindi il 21 ottobre alla Capannina di Tignano e il 28 ottobre alla chiesa di Santa Maria del Carmine al Morrocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sindaco - domicilio
Maltempo, il sindaco di Meda: "Situazione apocalittica". Il primo cittadino Luca Santambrogio sulle piogge che hanno travolto la Brianza: “Mai vista una cosa del genere, la quantità di acqua caduta è superiore a quella del 2014 quando ci fu l’alluvione” - X Vai su X
Fuori dal coro. . #Bitonto, occupa abusivamente una casa del comune e minaccia il sindaco davanti alle nostre telecamere. Il servizio completo di @AnnalisaGrandi1 a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook