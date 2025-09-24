Sindacati contro giunta | tensione in Comune
Tensione in comune, a San Benedetto, dopo la pubblicazione di una delibera di Giunta datata 16 settembre. L’atto, presentato come un insieme di linee di indirizzo generali su contratto integrativo e sul fondo del salario accessorio, viene infatti considerato dai sindacati una vera e propria decisione già assunta, con dettagli numerici e modalità operative fissate in anticipo. Una scelta che, secondo la parte sindacale, lede il diritto alla contrattazione e mina la trasparenza dei rapporti. Il sindacato, in una lettera inviata ai dipendenti comunali, ha infatti affermato che durante un incontro avvenuto lo scorso 4 settembre, "il sindaco aveva promesso e stabilito che ci avrebbe inviato una successiva nuova convocazione per confrontarci nuovamente prima di una qualsiasi decisione formale rispetto all’implementazione del fondo del salario accessorio tramite gli strumenti del cosiddetto Decreto PA. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
